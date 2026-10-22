Cinquini tuona: "Mastantuono deve giocare con gli altri, vuole fare tutto da solo per vincere"

L'ex dirigente viola ha parlato dopo la prova dell'argentino col Como

ntervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro", l'ex direttore sportivo gigliato Oreste Cinquini ha analizzato senza peli sulla lingua il momento delicato della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Como e in vista della trasferta di San Siro contro l'Inter.

Gli episodi arbitrali e la classifica

Sulle continue proteste della società viola dopo le ultime decisioni di gara, l'ex dirigente ha invitato l'ambiente a cambiare approccio:

"Chiedere spiegazioni agli organi federali è una strada in salita. A mio avviso il fallo prima della rete del Como poteva starci, ma parliamo pur sempre di una decisione di campo che difficilmente verrà ribaltata. Dopo aver fatto notare l'episodio, è fondamentale guardare in casa propria: bisogna individuare le lacune e capire come uscire da una posizione delicata. Il rischio è che la classifica finisca per condizionare psicologicamente un gruppo che evidenzia già diverse fragilità."

La fase difensiva e i limiti strutturali

Cinquini si è poi soffermato sui problemi tattici della formazione di Palladino, evidenziando in particolare le difficoltà del reparto arretrato:

"La rosa è stata profondamente rinnovata con investimenti importanti sui giovani, ma ora spetta al tecnico trovare la quadratura. Ho notato criticità evidenti nell'organizzazione difensiva: in troppe occasioni la squadra resta a guardare concedendo campo agli avversari. La fase di copertura va registrata con urgenza, perché davanti ci sono elementi in grado di fare la differenza."

La solitudine di Mastantuono e le intese in attacco

Analizzando il reparto offensivo, l'ex DS ha messo in luce la scarsa connessione tra i singoli:

"Molto spesso Mastantuono si ritrova a predicare nel deserto. Un centravanti come Pellegrino ha caratteristiche da d'area di rigore e difficilmente viene incontro per legare il gioco, mentre Beto potrebbe offrire maggiore dialogo con i compagni. Il problema resta comunque collettivo: la Fiorentina deve rimanere più compatta e mostrare uno spirito di sacrificio superiore. Basta vittimismi e ricerca di alibi, la squadra è stata allestita per competere almeno per la Conference: è ora di svegliarsi e fare punti."

Un confronto con la scorsa stagione

In chiusura, un giudizio sulla forza complessiva del gruppo rispetto al recente passato: