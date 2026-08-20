Cinquini: “Kean è il miglior attaccante italiano, ma verrà ceduto. Pellegrino sarà il titolare”

Il commento di Oreste Cinquini sulla possibile uscita di Moise Kean

L'ex dirigente Viola, Oreste Cinquini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

“Quando è stato acquistato Pellegrino l’uscita di Kean era chiaramente fatta, l’argentino ha caratteristiche completamente diverse, non possono coesistere. Kean è il miglior attaccante italiano al momento. La Fiorentina tatticamente ha fatto una scelta, cedendo anche Piccoli, le cose erano abbastanza chiare, il club viola si libererà di Kean. Fuori dal campo ha qualche problemino, ha avuto infortuni e penso fosse già nei piani vendere Kean in caso di offerta congrua. Ora si andranno a cercare degli esterni, che vadano sul fondo e crossino in area per Pellegrino: una logica di mercato che si sta realizzando”.

Su Ndour: “Ndour tolto dal mercato dalla Fiorentina? Non mi sorprende, è un calciatore importante e di grande prospettiva, ha tecnica e fisicità ma anche buona intelligenza tattica. Fondamentale che la società abbia messo un veto su questo calciatore".

Aggiunge: "Spero che parta Dodò, che è un buon calciatore ma con atteggiamenti che non mi piacciono e penso gli abbiano precluso anche l’interesse di squadre importanti”.

“Paratici ora dovrà anche snellire la rosa, dopo che si è investito tanto e speso parecchio. Grosso dovrà essere messo nelle condizioni di lavorare al meglio possibile. Non serve una rosa extralarge e la squadra sta venendo trasformata, serve trovare un equilibrio nello spogliatoio"

Conclude: "Non facciamo voli pindarici ma facciamo sognare i tifosi: se la Fiorentina lottasse per l’Europa League sarebbe importante. Giocare in uno stadio in rifacimento però resta un grande handicap per la squadra viola".