Sportitalia: "Vanoli non sarà confermato dalla Fiorentina, Grosso resta il primo nome di Paratici"
Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Fiorentina avrebbe deciso di non proseguire con Paolo Vanoli al termine della stagione
A cura di Redazione Labaroviola
07 maggio 2026 17:15
Il noto giornalista di Sportitalia, Luca Cilli, riporta che la Fiorentina, dopo le valutazioni e i confronti degli ultimi giorni, ha deciso di non proseguire con Paolo Vanoli al termine di questa stagione e di iniziare il prossimo campionato con un nuovo allenatore.
Il primo nome della lista di Paratici è quello di Fabio Grosso, che gradirebbe molto la destinazione Viola.