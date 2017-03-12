15 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Chiesa: “Giocare con questo clima è dura, oggi ho dato il 120%. Spero in una chiamata della Nazionale…”

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

News

Chiesa: “Giocare con questo clima è dura, oggi ho dato il 120%. Spero in una chiamata della Nazionale…”

Redazione

12 Marzo · 18:27

Aggiornamento: 12 Marzo 2017 · 18:27

Condividi:

di

Su Premium Sport è intervenuto Federico Chiesa. Queste le sue dichiarazioni: “Ci crediamo fino in fondo e l’abbiamo fatto vedere. Siamo stati anche fortunati visto il palo di Sau ma ci voleva, per sognare ancora nella classifica e nella lotta per l’Europa. Giocare con questo clima è dura ma capisco i nostri tifosi: hanno passione, noi abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a prenderci la vittoria. Giusto crederci, lo faremo fino in fondo e daremo il 100% in queste dieci partite. Oggi ho dato il 120% fino alla fine e abbiamo fatto un grande risultato. Speriamo in una chiamata dalla Nazionale”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio