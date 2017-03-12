Chiesa: “Giocare con questo clima è dura, oggi ho dato il 120%. Spero in una chiamata della Nazionale…”

Su Premium Sport è intervenuto Federico Chiesa. Queste le sue dichiarazioni: “Ci crediamo fino in fondo e l’abbiamo fatto vedere. Siamo stati anche fortunati visto il palo di Sau ma ci voleva, per sognare ancora nella classifica e nella lotta per l’Europa. Giocare con questo clima è dura ma capisco i nostri tifosi: hanno passione, noi abbiamo dato il massimo e siamo riusciti a prenderci la vittoria. Giusto crederci, lo faremo fino in fondo e daremo il 100% in queste dieci partite. Oggi ho dato il 120% fino alla fine e abbiamo fatto un grande risultato. Speriamo in una chiamata dalla Nazionale”.