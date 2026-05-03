Che impatto di De Zerbi al Tottenham: 2º vittoria di fila e spurs adesso salvi. 18º c’è il West Ham

De Zerbi sta portando alla salvezza il Tottenham e potrebbe far retrocedere il West Ham pochi anni dopo aver vinto la Conference League

Roberto De Zerbi sta avendo un grande impatto al Tottenham in questo finale di stagione. L’allenatore che da anni resta uno degli allenatori in cima alla lista dei desideri dei tifosi viola ha vinto questa sera per 1-2 al Villa Park contro la squadra di Emery. In generale De Zerbi sta avendo un buon impatto. Infatti dopo la prima sconfitta all’esordio, sono arrivati uno sfortunato pareggio, (decisivo il gol subito al 95esimo) e 2 vittorie consecutive. E adesso gli Spurs sono in zona salvezza a 3 giornate dalla fine in zona retrocessione si trova il West Ham che potrebbe clamorosamente retrocedere pochi anni dopo aver vinto la Conference League ai danni proprio della Fiorentina