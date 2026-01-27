27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:52

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecconi: “Le difficoltà della Fiorentina non mi sorprendono, è stata sbagliata la campagna acquisti”

News

Cecconi: “Le difficoltà della Fiorentina non mi sorprendono, è stata sbagliata la campagna acquisti”

Redazione

27 Gennaio · 17:12

Aggiornamento: 27 Gennaio 2026 · 17:12

TAG:

#FiorentinaCecconi

Condividi:

di

L'ex Fiorentina e Como, analizza il momento in casa Viola e si proietta alla sfida di stasera di Coppa Italia

Luca Cecconi, doppio ex di Fiorentina e Como, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole: “Chiaramente il pronostico non è favorevole alla Fiorentina. Il Como, che fece molto bene anche l’anno scorso, è cresciuto nel tempo, al contrario del Bologna. Il calcio del Como è il migliore della Serie A. Il Torino non ha giocato male sabato, soltanto che il Como era superiore. Sa accelerare e rallentare quando più serve”.

“Sembra che la squadra ascolti per 90′ cosa dice Cesc Fabregas, come se tutti sentissero sempre l’allenatore. Per la qualità del gioco, è una vera e propria eccezione in Serie A. Sono tutti giovani molto promettenti che seguono il tecnico sia in fase difensiva che offensiva. Tutti difendono, compresi i giocatori più bravi. La loro gestione del pallone è incredibile: quando li pressano verticalizzano subito, altrimenti tengono la palla e aspettano il momento giusto per attaccare.”

Sulla Fiorentina: “Mi aspettavo delle difficoltà iniziali, nel senso che non vedevo una squadra così forte come tanti dicevano. Per due motivi: alcuni giocatori non li ritenevo così forti e poi per me era stata sbagliata la costruzione della squadra. Tre centravanti, zero attaccanti esterni. Ora c’è questo tentativo di ricambiare. Sono fiducioso per questo nuovo corso che mi sembra orientato con una strategia giusta.” 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio