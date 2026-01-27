Cecconi: “Le difficoltà della Fiorentina non mi sorprendono, è stata sbagliata la campagna acquisti”

Luca Cecconi, doppio ex di Fiorentina e Como, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole: “Chiaramente il pronostico non è favorevole alla Fiorentina. Il Como, che fece molto bene anche l’anno scorso, è cresciuto nel tempo, al contrario del Bologna. Il calcio del Como è il migliore della Serie A. Il Torino non ha giocato male sabato, soltanto che il Como era superiore. Sa accelerare e rallentare quando più serve”.

“Sembra che la squadra ascolti per 90′ cosa dice Cesc Fabregas, come se tutti sentissero sempre l’allenatore. Per la qualità del gioco, è una vera e propria eccezione in Serie A. Sono tutti giovani molto promettenti che seguono il tecnico sia in fase difensiva che offensiva. Tutti difendono, compresi i giocatori più bravi. La loro gestione del pallone è incredibile: quando li pressano verticalizzano subito, altrimenti tengono la palla e aspettano il momento giusto per attaccare.”

Sulla Fiorentina: “Mi aspettavo delle difficoltà iniziali, nel senso che non vedevo una squadra così forte come tanti dicevano. Per due motivi: alcuni giocatori non li ritenevo così forti e poi per me era stata sbagliata la costruzione della squadra. Tre centravanti, zero attaccanti esterni. Ora c’è questo tentativo di ricambiare. Sono fiducioso per questo nuovo corso che mi sembra orientato con una strategia giusta.”