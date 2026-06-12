Cecconi: "Grosso è una scelta che condivido, l'anno scorso non ero d'accordo con il ritorno di Pioli"

L'ex giocatore della Fiorentina si è espresso anche su Solomon: "Probabilmente non fa al caso delle nuove dinamiche tattiche"

Intervenuto a Radio Firenze Viola, l'ex calciatore della Fiorentina Luca Cecconi ha detto la sua sull'arrivo di Fabio Grosso.

Queste le sue dichiarazioni: "Sì, è una scelta che condivido. Parliamo di un profilo giovanile, quindi come non condivisi la scelta di Pioli l’anno scorso, sono contento adesso di Grosso. Fabio è motivato e fa un calcio con cui cerca di mettere in pratica la sua personalità. Condivido, anche se dovesse trovare qualche difficoltà”.

Sempre l'ex viola ha voluto parlare anche di un calciatore al centro di molte voci di mercato, Solomon: "È un’ala, ma credo che Grosso nel 4-3-3 prediliga un sinistro a destra e un destro a sinistra. Forse Solomon ha caratteristiche più classiche, forse hanno già stabilito che non fa al caso delle nuove dinamiche tattiche"