Cecchi: "Non metto in dubbio Pioli, ma la Fiorentina non riesce ad imporsi contro nessuno"
Il giornalista ha detto il suo pensiero sul momento della Fiorentina in piena crisi dopo Pisa di domenica nel derby
A Toscana Tv Stefano Cecchi ha commentato la situazione in casa viola: "Il problema della Fiorentina è che va sotto contro squadre inferiori, il centrocampo viene ribaltato dal Pisa, dal Torino e dal Cagliari che finiranno il campionato nella parte destra. Sarebbe più semplice fare nomi e cognomi dei singoli perché almeno daremmo la colpa a qualcuno, invece qua manca proprio l'idea di squadra."
Su Pioli: "Lui è bravissimo e ha le armi per correggere la Fiorentina, ha un forte credito alle spalle su cui si basa, ma deve essere lui ad emergere. Quando è arrivato, sembrava il messia invece ora non capisce niente, si parla di un allenatore di un altro livello rispetto a quando arrivarono Palladino ed Italiano."
Sugli acquisti: "Abbiamo perso delle certezze a centrocampo perché Adli-Cataldi e Bove funzionavano, invece ora hai preso Sohm ad una cifra eccessiva così come Piccoli che è stato pagato moltissimo. In più, anche i riscatti di Gudmundsson e Fagioli sono stati sbagliati per la cifra spesa. Sono stati commessi degli errori."