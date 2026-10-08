Cecchi: "Mastantuono non risentirà del volo, a 19 anni deve partire titolare di sicuro"

Il giornalista ha parlato del rientro di Mastantuono

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante la trasmissione Pentasport, il giornalista Stefano Cecchi ha analizzato il momento della Fiorentina in vista della sfida di Marassi contro il Genoa, offrendo una panoramica dettagliata attraverso le sue riflessioni:

«Io per Genova ho grandissime sensazioni, sensazioni buone. Con il ritorno di Vanoli ci sono stati segnali importanti», ha dichiarato in apertura.

Entrando nel dettaglio della formazione, Cecchi si è soffermato sul giovane Mastantuono e sulle scelte tattiche per la trasferta in terra ligure: «A 19 anni si ha il fuoco dentro, per un volo intercontinentale sarà stanco? Ma che gliene frega a lui di fare 6/7 ore di volo in prima classe, per me è titolare, mi piacerebbe vederlo dal primo minuto».

Riguardo alla struttura della squadra e al reparto arretrato, il giornalista ha espresso fiducia in alcuni elementi specifici: «Credo che Pellegrino si sia conquistato il posto da titolare sul campo, ha più orgoglio di giocare con la maglia della Fiorentina. Io giocherei con Atta, Fagioli e Ndour: in questo momento non si può rimuovere Ndour e Fagioli dal campo, Oulai a partita in corso. Nella squadra serve l’equilibrio, quindi, se per avere un attacco offensivo bisogna utilizzare Viery, anche se personalmente non mi è piaciuto da terzino, mettiamolo al posto di Valdepenas».

Spaziando sulla gestione complessiva e sul clima all'interno dell'ambiente viola, Cecchi ha evidenziato l'importanza della profondità della rosa: «La bellezza di quest’anno per la Fiorentina è avere tante alternative, quindi lasciamo gestirle a Vanoli, che in questo momento è baciato dalla sensazione positiva di essere baciato dalla fiducia, mentre l’anno scorso aveva sempre i fari puntati, c’era chi chiamava l’esonero perché non aveva fatto giocare Braschi».

In chiusura, una riflessione sulle ambizioni di mercato e sulle recenti parole di Njie: «Se a 21 anni non sognasse di giocare nel Manchester City sarebbe un problema, quindi ha detto una cosa normale. L’importante è che in campo sia tutto, ad oggi, per la maglia viola. L’ambizione non è un problema, sarebbe un problema se ci fossero altri sentimenti come l’egoismo».