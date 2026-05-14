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Cecchi: "Manca l'attaccamento. I calciatori devono viversi Firenze. Dodò, hai mai mangiato la trippa?"

Il giornalista ha parlato del clima attorno a Juventus-Fiorentina, criticando il distacco mostrato dalla squadra durante la stagione.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2026 15:25
Cecchi: "Manca l'attaccamento. I calciatori devono viversi Firenze. Dodò, hai mai mangiato la trippa?" -
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Cecchi ha commentato il momento della Fiorentina in vista della sfida contro la Juventus.

“Mi rattrista arrivare a Juventus-Fiorentina con questo clima così morbido”, ha spiegato Cecchi. “Una volta questa partita si viveva per un’intera settimana. Firenze è sempre stata passionale ed eccessiva nel tifo, mentre oggi percepisco molta più freddezza e questa cosa non mi rappresenta”.

Il giornalista ha poi indicato in Ranieri uno dei pochi simboli di appartenenza della rosa: “Apprezzo molto Ranieri perché trasmette attaccamento alla maglia. A volte magari eccede negli atteggiamenti, ma preferisco quell’eccesso al distacco che vedo in Gudmundsson, che tecnicamente sarà anche superiore. Però Ranieri riesce a trasmettermi emozioni diverse”.

Cecchi ha poi criticato l’atteggiamento generale della squadra: “La cosa che condanno di più non è tanto il livello tecnico, ma il modo in cui spesso la squadra è scesa in campo, quasi come se facesse un favore a qualcuno. Quella sensazione di andare lì solo per timbrare il cartellino non riesco proprio a perdonarla”.

Infine, una riflessione più ampia sul rapporto tra squadra e città, con riferimento al Viola Park: “È una struttura meravigliosa, ma ogni tanto i giocatori dovrebbero vivere di più Firenze e uscire dal loro ambiente. Mi chiedo, se ragazzi come Fabbian abbiano mai mangiato un lampredotto o se Brescianini abbia mai visto un tramonto da Piazzale Michelangelo. E magari se Dodô abbia già assaggiato la trippa fiorentina”.

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