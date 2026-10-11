Cecchi: "Fiorentina double face, primo tempo assente, secondo tempo presente e caratterialmente viva"

La speranza è che Vanoli le spiegazioni su questo double face le abbia eccome, introducendo i correttivi già da domenica col Como

Sparita e poi riapparsa. Ma troppo tardi. Come la carta carbone e le pellicole Kodak, la Fiorentina nel primo tempo è risultata introvabile. Una squadra scomparsa, priva di intensità e di visione, senza la forza di contenere una formazione, il Genoa, parsa irresistibile nonostante tecnicamente non dovesse esserlo. Ma se per le pellicole e la carta carbone una spiegazione alla loro assenza c’è (le nuove tecnologie) per la Fiorentina no. Soprattutto alla luce del fatto che nel secondo tempo la squadra è sembrata tutt’altra cosa. Non più pallida e inconsistente ma presente e caratterialmente viva.

La speranza è che Vanoli le spiegazioni su questo double face le abbia eccome, introducendo i correttivi già da domenica col Como. Con l’augurio, detto sottovoce, che magari una riflessione di umiltà che inevitabilmente nasce dalle sconfitte dolorose come quella di ieri, possa alla fine essere persino utile.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione