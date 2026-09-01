Ceccarini svela: "Fiorentina, attenzione a una sorpresa last minute in entrata"

Gli aggiornamenti di Niccolò Ceccarini sul possibile ultimo colpo viola

L’ultimo giorno di mercato è sempre imprevedibile e può regalare sorprese fino all’ultimo minuto. La Fiorentina lo sa bene e potrebbe ancora intervenire in entrata, soprattutto dopo la cessione di Gudmundsson alla Lazio, con il trasferimento in prestito oneroso da 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 16 milioni.

Il club viola è infatti alla ricerca di un esterno d’attacco da regalare a Fabio Grosso. Un’operazione che potrebbe concretizzarsi proprio nelle ultime ore della sessione estiva.

A fare il punto della situazione è Niccolò Ceccarini. Secondo il giornalista, infatti, non è da escludere una sorpresa last minute in entrata per la Fiorentina.