Ceccarini: “Sousa via a giugno, ma i viola non hanno deciso il prossimo tecnico. C’è un favorito…”

Ai micofoni di Radio Blu è intervenuto Ceccarini, giornalista ed esperto di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Ciò che ha detto Sousa è la verità, se fissi una clausola metti un prezzo. Come è stato per Higuain o per Belotti, ma il punto è sempre il prezzo che metti, nel caso si ponesse a 150 milioni, allora è un’altra questione. Mi pare che il rapporto tra Sousa e Fiorentina sia alla fine, ha iniziato con dichiarazioni verso la società dalla fine di gennaio scorso, ma ormai credo sia il caso di guardare avanti. Paulo Sousa ci sarà fino a giugno, poi ci saluteremo e arriverà un nuovo allenatore. Ormai con le strade che stanno per separarsi, le sue parole vengono sempre interpretate in un altro modo. Fiorentina potrebbe scegliere Semplici per molti motivi, per vicinanza di molte cose e per appartenenza. Ancora la non ho capito chi è il prescelto della Fiorentina, Giampaolo rimane il favorito, ma anche Di Francesco non lo escluderei”.