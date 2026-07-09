Ceccarini rivela: "Thorstvedt resta un obiettivo Viola: Brescianini può entrare nell'affare"
Secondo Niccolò Ceccarini, la Fiorentina continua a seguire Thorstvedt e valuta l'inserimento di Brescianini come contropartita
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2026 16:14
Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini sul proprio profilo X, la Fiorentina continua a pensare a Kristian Thorstvedt del Sassuolo, impegnato con la Norvegia al Mondiale. Per la chiusura della trattativa, potrebbe essere inserita una contropartita. Il profilo più gradito dalla società neroverde è Marco Brescianini.