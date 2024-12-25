Ceccarini: "Quarta vicino al River Plate per 7-8 milioni, trattativa in stato molto avanzato"

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, sarebbe vicina la cessione di Quarta al River Plate per 7-8 milioni, la trattativa tra la Fiorentina e il club argentino è in fase molt...

A cura di Redazione Labaroviola 25 dicembre 2024 19:40

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Condividi