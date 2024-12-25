Ceccarini: "Quarta vicino al River Plate per 7-8 milioni, trattativa in stato molto avanzato"
Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, sarebbe vicina la cessione di Quarta al River Plate per 7-8 milioni, la trattativa tra la Fiorentina e il club argentino è in fase molt...
A cura di Redazione Labaroviola
25 dicembre 2024 19:40
Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, sarebbe vicina la cessione di Quarta al River Plate per 7-8 milioni, la trattativa tra la Fiorentina e il club argentino è in fase molto avanzato con il difensore viola che non ha trovato molto spazio in questa stagione e che aveva rinnovato il proprio contratto nel mese di giugno fino al 2028 fino a trovare poco spazio con il nuovo allenatore Raffaele Palladino.