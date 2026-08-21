Ceccarini: “L’agente di Kean al lavoro per ridurre le distanze tra club. Sono ore molto importanti”

Si entra nel vivo della trattativa tra Fiorentina e il Como per Kean

Il noto esperto di calciomercato e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha dato degli aggiornamenti sulla situazione di Kean. Queste le sue parole sul suo profilo X:“Fiorentina-Como contatti continui. L’agente di Kean al lavoro per ridurre le distanze tra club. Le prossime ore sono molto importanti”