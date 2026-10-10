Ceccarini: "La Juventus farà un tentativo per Ndour, ma per la Fiorentina è incedibile"

La sosta per le nazionali ha riacceso i riflettori su Cher Ndour, un profilo che stuzzica da tempo l'interesse della Juventus, club che guarda storicamente con attenzione ai talenti orbitanti attorno a Firenze.

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto della situazione:

"Un altro giocatore che piace già da questa estate è Ndour. La Fiorentina nel gennaio 2025 lo ha acquistato dal Paris Saint Germain, che però ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Per i viola è incedibile ma la Juventus è pronta a farsi avanti. La terza ipotesi è rappresentata da Doumbia, che proprio nell’ultima sessione lo Sporting ha preso dal Venezia per 20 milioni di euro più bonus".