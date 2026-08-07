Ceccarini: "Fortini nel mirino del Sassuolo, la Fiorentina resta forte su Thorstvedt"
Il Sassuolo pensa a Fortini mentre Thorstvedt resta un obiettivo della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2026 14:49
Continuano i movimenti di mercato in casa Fiorentina, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.
Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, il Sassuolo avrebbe messo nel mirino Niccolò Fortini, che rappresenta una delle ipotesi per rinforzare la corsia neroverde. Parallelamente, la Fiorentina continua a seguire con attenzione Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo già accostato ai viola nelle scorse settimane.