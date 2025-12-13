Ceccarelli: “Il Verona è abituato a lottare per la salvezza, questo sarà uno svantaggio per i viola”

Luca Ceccarelli, ex Fiorentina ed ex Verona, ha parlato della situazione della Viola e del Verona ai microfoni di Radio Bruno, queste sono le sue parole: “Il piu delle volte è un discorso sensato, e lo dico perche ci sono passato anche io in prima persona. Non è facile per un certo tipo di giocatori che partono per fare un tipo di campionato e si trovano a lottare per un obiettivo inaspettato: non è automatico calarsi nella situazione dove ti stai trovando, soprattutto se ad inizio stagioni le aspettative sono altre. Questo è sicuramente uno degli aspetti che la Fiorentina sta subendo di più in queste ultime settimane. Il Verona è abituato a lottare per la salvezza, questo sarà uno svantaggio per i viola”

Sul Verona: “Allo stesso tempo dall’altra parte c’è un Verona, invece, che è abituato a lottare fino all’ultima giornata di campionato per provare a salvarsi: lottare e stare in fondo alla classifica è quasi normale per loro. Sanno che in ogni partita hanno la necessita di dover portare punti a casa per raggiungere una quota salvezza. Sotto questo punto di vista, sono sicuramente avvantaggiati ai viola.”

Sulla soluzione per la Viola: “La Fiorentina per ripartire deve ritrovare il gruppo. In questo caso qui, una delle cose che ti può salvare è la squadra: bisognerebbe infatti essere dentro per conoscere bene situazioni, dinamiche e problemi. Da esterno, quando si guarda la Fiorentina si vede una squadra che è un insieme di giocatori, non è ancora squadra. E questo, in generale, è un aspetto fondamentale nelle squadre di calcio, per qualsiasi obiettivo tu ti trovi a competere. Devi ritornare a essere squadra, tirando dentro anche l’ambiente il più possibile. Penso sia la prima cosa da ricercare.”