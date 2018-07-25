CdS, Zeneli torna di moda per l'attacco. I viola l'avevano cercato a Gennaio

Arber Zeneli è il nuovo nome per l'esterno della Fiorentina. Il giocatore era già stato vicino alla viola lo scorso gennaio

Come riportato questa mattina dal quotidiano Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina è tornata sulle tracce dell'esterno d'attacco classe '95 Arber Zeneli. Il giocatore, attualmente all'Heerenveen, era già stato cercato dalla Fiorentina lo scorso Gennaio insieme al Napoli, tanto che si parlava di un'offerta di 5 milioni di euro. Lo scorsa stagione il ragazzo ha collezionato 6 gol e 8 assist in 23 presenza.