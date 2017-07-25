CdS: Vilhena, Knezevic, Duncan ma non solo. Tutti i nomi per ricostruire la Fiorentina

Tra i più giovani l’obiettivo più appetito è Nkunku mentre continua a tenere banco l'ipotesi Kranevitter, in difesa invece...

Duncan potrebbe tornare d’attualità. In Olanda, invece, è tornata forte l’idea di Vilhena del Feyenoord. Resiste anche l’ipotesi Kranevitter dell’Atletico Madrid. Difficile, però, che il club spagnolo, col mercato chiuso, possa privarsene a cuor leggero.

Tra i più giovani l’obiettivo più appetito è Nkunku. Il Psg punta al prestito secco, mentre la Fiorentina, se di trasferimento temporaneo deve trattarsi, vuole ottenere almeno un diritto di riscatto. In Croazia occhi puntati su Bojan Knezevic della Dinamo Zagabria: 20 anni, mezzala, regista, play classico. Ha rinnovato da poco col club che lo ha lanciato nel calcio che conta, ma si è trattato di un atto di riconoscenza.

Davanti attenzione sempre a Jesè Rodriguez, sempre del Psg. Per quanto riguarda la difesa, resta forte la candidatura di Paletta del Milan.

Fonte: Corriere dello Sport