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CdS Stadio, torna di moda Obiang per sostituire Badelj in estate, 10 milioni per l'ex Sampdoria

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, per sostituire in estate Milan Badelj, la dirigenza viola starebbe pensando a Pedro Obiang. Il giocatore ex Sampdori...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2018 08:46
CdS Stadio, torna di moda Obiang per sostituire Badelj in estate, 10 milioni per l'ex Sampdoria -
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, per sostituire in estate Milan Badelj, la dirigenza viola starebbe pensando a Pedro Obiang. Il giocatore ex Sampdoria attualmente in forza al West Ham, è un vecchio pallino della dirigenza gigliata ed in estate potrebbe verificarsi una trattativa che avrebbe come base circa 10 milioni. Fiorentina dunque alla finestra...

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