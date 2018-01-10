CdS Stadio, torna di moda Obiang per sostituire Badelj in estate, 10 milioni per l'ex Sampdoria

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, per sostituire in estate Milan Badelj, la dirigenza viola starebbe pensando a Pedro Obiang. Il giocatore ex Sampdori...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, per sostituire in estate Milan Badelj, la dirigenza viola starebbe pensando a Pedro Obiang. Il giocatore ex Sampdoria attualmente in forza al West Ham, è un vecchio pallino della dirigenza gigliata ed in estate potrebbe verificarsi una trattativa che avrebbe come base circa 10 milioni. Fiorentina dunque alla finestra...