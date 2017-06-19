CdS Stadio, Simeone troppo caro. La Fiorentina punta Nestorovski del Palermo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, nell'edizione odierna, la Fiorentina starebbe cambiando il proprio obiettivo primario in attacco, poiché, Preziosi ha richieste alte per Sim...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, nell'edizione odierna, la Fiorentina starebbe cambiando il proprio obiettivo primario in attacco, poiché, Preziosi ha richieste alte per Simeone. La cifra? 15 milioni, valutazione ritenuta troppo alta dai dirigenti viola. Ecco perché Corvino è Freitas starebbero puntando su Nestorovski, attaccante macedone del Palermo. Il giocatore potrebbe essere venduto a cifre abbordabili visto ancora il mancato "closing" per il passaggio di proprietà tra Zamparini e Baccagli.