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Cataldi: "Abbiamo un problema, ci abbassiamo troppo e subiamo. Non capiamo i momenti della gara"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista della Fiorentina, “Abbiamo speso tanto giovedì in Conference League, ma mentalmente la gara ci ha dato tanto, la qualificazione è stata pesante. Ogg...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2025 17:45
Cataldi: "Abbiamo un problema, ci abbassiamo troppo e subiamo. Non capiamo i momenti della gara" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista della Fiorentina, “Abbiamo speso tanto giovedì in Conference League, ma mentalmente la gara ci ha dato tanto, la qualificazione è stata pesante. Oggi dobbiamo rimettere il campionato in sesto, e vogliamo dare una gioia ai tifosi. Abbiamo un po' questo problema del non capire i momenti della gara”.

E aggiunge: "Noi in alcuni momenti ci abbassiamo troppo e subiamo l'avversario, ne parliamo da diverso tempo. Giovedì il vantaggio ci ha un po' abbassato di nostro, ma oggi dobbiamo partire forte."

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