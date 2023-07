Casteels sul suo futuro: “Finora non c’è nulla di concreto, nessuno mi ha chiamato”

La Fiorentina ha, tra i suoi obiettivi di mercato, quello di assicurarsi un nuovo portiere e uno dei nomi accostati ai viola è Koen Casteels. Il numero uno del Wolfsburg, in un’intervista a Braunschweiger Zeitung, ha parlato così del suo futuro: “È una decisione importante. Non ho più 21 anni e posso dire di poter ancora firmare tre o quattro grossi contratti ovunque in Europa. Potrebbe essere l’ultimo o il penultimo contratto della mia carriera. Finora non c’è stato nulla di concreto. Nessuno mi ha chiamato”. Secondo quanto riporta Kicker, invece, un interessamento della Fiorentina c’è stato. Casteels sta valutando il da farsi e, soprattutto se dovessero essere ammessi alla Conference League al posto della Juventus, potrebbe accettare la corte dei viola.