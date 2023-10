Cassano: “Se Sarri avesse la comunicazione di Adani sarebbe un allenatore da 9 in pagella”

Antonio Cassano ha parlato a Twitch nel corso della Bobo Tv, queste le sue parole sulla Lazio e in particolare su Maurizio Sarri: “Sarri non lo devi far parlare, è un allenatore che lavora da fenomeno ma quando parla è un problema, non sa comunicare. Per la Lazio farà fatica quest’anno, ci sono Atalanta e Fiorentina che viaggiano ma Sarri non lo puoi mettere in discussione, se dai a Sarri la comunicazione di Adani, che è un fenomeno della comunicazione, con la sua conoscenza di calcio e il suo lavoro, Sarri diventa un allenatore da dieci”

