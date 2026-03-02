Carobbi: “Chi sulla fascia destra al posto di Dodo? Con Comuzzo partita difensiva, Fortini attacca”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Stefano Carobbi ha ribadito con decisione un concetto già espresso più volte: la Fiorentina questa sera non può permettersi passi falsi.

“La Fiorentina ha un’occasione importante oggi, ma è fondamentale non perdere per scavalcare in classifica delle dirette concorrenti, in vista di Lecce-Cremonese del prossimo turno.”

Un passaggio chiaro, che guarda anche agli incroci di calendario e alla possibilità di guadagnare terreno sulle rivali.

“La Fiorentina sfiderà il Parma, e tra Udine e la sfida coi ducali potrà tirarsi un po’ fuori dalle sabbie mobili.”

Poi l’analisi si sposta sulle scelte di formazione, in particolare su chi dovrà sostituire Dodô sulla fascia destra.

“Se si sceglie Comuzzo si dà modo all’Udinese di pensare che si vuole fare una partita difensiva, perché non è un fluidificante. Può fare quel ruolo ma senza spingere.”

Diverso, invece, il discorso per Niccolò Fortini:

“Con Fortini invece il messaggio sarebbe diverso, è un terzino che ha corsa e attacca. Ricordiamoci che se Gasperini si è mosso per averlo un motivo c’è.”