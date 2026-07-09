Caridi su Dragusin: "E' un grande colpo della Fiorentina, difensore moderno forte nel duello "

Il vice di Gilardino è intervenuto a RFV per parlare di uno degli acquisti della Fiorentina, il difensore centrale Dragusin

Gaetano Caridi, vice di mister Alberto Gilardino, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra" per presentare ai tifosi della Fiorentina Radu Dragusin, difensore da lui allenatore al Genoa: "Credo sia stato un gran colpo per la Fiorentina. Radu è un ragazzo molto intelligente, ha una voglia incredibile di migliorarsi, è un ragazzo statuario, la sua forza è il duello. È molto bravo di testa e riesce a coprire tanto campo perché ha grande velocità. Mi dispiace che si sia fatto male all'ultimo anno, rallentando un po' la sua crescita, ma spero e mi auguro sia per lui che per la Fiorentina che riesca a dimostrare le sue qualità in una piazza difficile come quella di Firenze".

Sulle caratteristiche tattiche di Dragusin, Caridi ha poi aggiunto: "Dragusin è più marcatore, un giocatore da riferimento. Negli anni però, anche al Tottenham, ha giocato pure a 4. Poi è forte sul duello aereo e nel coprire spazio alle spalle perché è veloce. Credo sia un giocatore moderno".

Lo riporta TMW