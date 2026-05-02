Caressa elogia Grosso: “È un tecnico sottovalutato, è cresciuto molto e le sue squadre giocano bene”

Il noto telecronista promuove Fabio Grosso, uno dei nomi seguiti dalla Fiorentina per il futuro della panchina Viola

A Radio Deejay Fabio Caressa si è soffermato su Fabio Grosso, uno tra i papabili nomi per sostituire Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Le sue parole:

"Credo che pochi hanno seguito il percorso di crescita di Fabio Grosso. Tutti parlano dei filosofi, Grosso non fa il filosofo ma è un allenatore pratico e fa giocare bene le sue squadre. Non è stato ricordato quanto abbia cambiato il suo modo di fare negli ultimi anni".