Caressa elogia Grosso: “È un tecnico sottovalutato, è cresciuto molto e le sue squadre giocano bene”
Il noto telecronista promuove Fabio Grosso, uno dei nomi seguiti dalla Fiorentina per il futuro della panchina Viola
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2026 13:56
A Radio Deejay Fabio Caressa si è soffermato su Fabio Grosso, uno tra i papabili nomi per sostituire Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Le sue parole:
"Credo che pochi hanno seguito il percorso di crescita di Fabio Grosso. Tutti parlano dei filosofi, Grosso non fa il filosofo ma è un allenatore pratico e fa giocare bene le sue squadre. Non è stato ricordato quanto abbia cambiato il suo modo di fare negli ultimi anni".