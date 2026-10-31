Caressa e Zazzaroni sicurissimi: "La Fiorentina tornerà a vincere battendo lunedì il Sassuolo"
Tempo di pronostici per Zazzaroni e Caressa
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2026 13:58
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto, come di consueto, i loro pronostici per le partite della prossima giornata di serie A. Questa volta la partita da pronosticare è Sassuolo-Fiorentina.
I due non hanno dubbi, per entrambi la Fiorentina vincerà in trasferta contro il Sassuolo.