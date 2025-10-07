Caressa: "Se cominci ad annaspare poi è difficile restare a galla, senza certezze. Pioli ce la può fare"

Il giornalista Fabio Caressa parla della complicata e delicata situazione della squadra di Stefano Pioli sul suo canale Youtube, queste le sue parole:"La Fiorentina mi sembra in una grande confusione...

Il giornalista Fabio Caressa parla della complicata e delicata situazione della squadra di Stefano Pioli sul suo canale Youtube, queste le sue parole:

"La Fiorentina mi sembra in una grande confusione tecnica ed emotiva, forse dipende dal fatto che Pioli sia arrivato in ritardo e non sia riuscito ad incidere. Non è una squadra costruita male, non è nemmeno fenomenale a centrocampo, anzi, però non è poi così male. La squadra però deve fermarsi, pensare, calmarsi, perchè la situazione è complicata e deve ritrovare delle certezze perchè se non ritrova delle certezze poi quando cominci ad annaspare è più faticoso restare a galla... ma io credo che Pioli ce la possa fare".