Caputi: "La Fiorentina sarà la sorpresa del campionato grazie a Grosso e a un mercato di alto livello"

Il commento di Massimo Caputi sulla Fiorentina di Grosso e Paratici

Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto in diretta alla radio di Tuttomercatoweb per dire la sua su vari temi. Alla domanda su quale potesse essere la sorpresa del campionato, il giornalista non ha avuto dubbi:

"La Fiorentina può essere la sorpresa della prossima Serie A. Ha preso un ottimo allenatore e ha condotto un'ottima campagna acquisti".