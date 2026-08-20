Caputi: "La Fiorentina sarà la sorpresa del campionato grazie a Grosso e a un mercato di alto livello"
Il commento di Massimo Caputi sulla Fiorentina di Grosso e Paratici
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2026 15:45
Il giornalista Massimo Caputi è intervenuto in diretta alla radio di Tuttomercatoweb per dire la sua su vari temi. Alla domanda su quale potesse essere la sorpresa del campionato, il giornalista non ha avuto dubbi:
"La Fiorentina può essere la sorpresa della prossima Serie A. Ha preso un ottimo allenatore e ha condotto un'ottima campagna acquisti".