Capuano: "Mandare via Grosso dopo tre giornate significa arrivare a un fallimento di tutti"

Le parole del tecnico sull'esonero di Fabio Grosso

L'allenatore Ezio Capuano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha commentato la difficile partenza della Fiorentina e l'esonero di Fabio Grosso alla terza giornata di campionato. Queste le parole del tecnico:



"Mandare via un allenatore in Serie A, a Firenze, dopo tre giornate significa arrivare a un fallimento di tutti, non solo dell'allenatore. Sicuramente nessuno, compreso il sottoscritto, poteva aspettarsi un avvio così deludente della Fiorentina, soprattutto considerando le grandi aspettative. Però non si può mandare via un allenatore dopo tre giornate soltanto per i risultati sul campo. Secondo me c'è stato qualche dissapore, qualche divergenza di vedute tra direzione tecnica, staff, proprietà, oppure è successo qualcosa che noi non conosciamo. Nessuno si sarebbe aspettato un avvio così deludente, ma nessuno poteva aspettarsi nemmeno l'esonero di Fabio Grosso dopo tre giornate".