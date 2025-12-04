Capozucca: “Mercato? La Fiorentina è talmente attrezzata che non ci deve neanche pensare”

Il direttore sportivo Stefano Capozucca è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito al momento della Fiorentina e al prossimo mercato invernale. Ecco le sue parole.

“Mi spiace di questa situazione che sta vivendo perché non è sicuramente una classifica che la riguarda e che le appartiene per la squadra che ha. I valori della squadra sono diversi, quindi bisogna vivere all’interno situazioni per giudicare, però sicuramente l’organico della Fiorentina non è pensabile per questa posizione. Non si può solo dire sfortuna o dare colpe all’allenatore. Io personalmente sono convinto che la Fiorentina alla fine verrà fuori da questa situazione e per quest’anno si dovrà contentare della salvezza“.

Il punto sul mercato di gennaio

“Sul mercato di gennaio non ho grande fiducia perché non è mai semplice rinforzarsi. Io continuo a battere sul fatto che la Fiorentina, per quello che ormai diventa l’obiettivo di questa stagione, ha una squadra talmente attrezzata che non deve neanche pensare al mercato di gennaio. Se credeva all’inizio della stagione di avere un organico per fare un campionato, non dico di alta classifica, ma sicuramente di ambire qualcosa in più rispetto agli altri anni, non vedo perché adesso deve pensare a rinforzarsi ancora ulteriormente per cercare di ottenere la salvezza”.

Un pensiero sul gesto di Dzeko

“Questi sono i valori dei grandi calciatori: quando questi hanno la grande personalità viene fuori chi ce l’ha. Dzeko non lo scopro certo io, l’ha dimostrato lui col tempo e quindi in un momento di difficoltà l’uomo – non il calciatore – deve metterci la faccia. Lui ce l’ha messa e questo secondo me è un fattore positivo per la Fiorentina”.