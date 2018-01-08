Capoue per capire se la Fiorentina vuole veramente investire, sfida con il Torino per il centrocampista...

Torino e Fiorentina pensano a Etienne Capoue per il centrocampo e nelle prossime ore potrebbero formulare un'offerta al Watford per portare in Italia il francese ex Tottenham. Non è stata positiva la...

Torino e Fiorentina pensano a Etienne Capoue per il centrocampo e nelle prossime ore potrebbero formulare un'offerta al Watford per portare in Italia il francese ex Tottenham. Non è stata positiva la sua avventura a Londra, mentre con il suo attuale club ha fatto molto bene, in particolare nella passata stagione quando ha segnato sette reti in trentasette presenze.

Il suo acquisto garantirebbe muscoli e qualità alla linea mediana dei due club e Walter Mazzarri lo conosce molto bene, visto che lo ha allenato proprio nella sua parentesi nel Regno Unito. Dall'altra parte invece la Fiorentina aggiungerebbe un altro francese alla sua ricca colonia di transalpini, andando a rinforzare un reparto che ha sicuramente bisogno di qualcosa in più in vista della seconda parte della stagione.