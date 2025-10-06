Capello: "Pioli non è entrato nella testa dei giocatori, gli servirà aiuto dalla società e dai tifosi"

L'ex allenatore Fabio Capello commenta la situazione del tecnico della Fiorentina a Rai Radio 1 così:"Il valore dell'allenatore non si discute, quello che ha fatto con il Milan è stato importante ed h...

L'ex allenatore Fabio Capello commenta la situazione del tecnico della Fiorentina a Rai Radio 1 così:

"Il valore dell'allenatore non si discute, quello che ha fatto con il Milan è stato importante ed ha fatto cose interessanti anche in precedenza. E' evidente che non sia entrato nella testa dei giocatori, non riesce a far sì che la squadra lo segua come vorrebbe e questo è un grosso problema per un allenatore, diventa difficile poter fare una virata improvvisa e riuscire ad essere competitivi. Penso che per Pioli sarà molto molto difficile, ci vorrà grande aiuto da parte della società e da parte dei tifosi".