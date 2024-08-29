Capello: "Palladino fa troppa filosofia, deve essere più concreto. Fiorentina step fondamentale per lui"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha così parlato di Raffale Palladino: "Mi è piaciuto molto il primo anno a Monza, mentre nella seconda stagione si è un po’ perso. Anche lui fa un...

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha così parlato di Raffale Palladino: "Mi è piaciuto molto il primo anno a Monza, mentre nella seconda stagione si è un po’ perso. Anche lui fa un po’ troppa filosofia, deve essere più concreto. Dopo Monza questa tappa a Firenze per lui è fondamentale, sono molto critici e non è facile lavorare in quella città. Se la dovesse superare bene a quel punto potrebbe andare dove vuole”.