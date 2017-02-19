Labaro Viola

Caos tamburi a San Siro: la Fiesole reagisce con un comunicato...

È di pochi minuti fa il comunicato di Unonoveduesei a proposito di un articolo uscito stamani sul Corriere dello Sport, che diceva di come i tifosi viola avessero chiesto il permesso alla questura di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2017 18:30
Caos tamburi a San Siro: la Fiesole reagisce con un comunicato... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Condividi

È di pochi minuti fa il comunicato di Unonoveduesei a proposito di un articolo uscito stamani sul Corriere dello Sport, che diceva di come i tifosi viola avessero chiesto il permesso alla questura di portare tamburi a San Siro per la sfida di stasera contro il Milan:

Comunicato UnoNoveDueSei

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok