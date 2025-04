Caos Serie A: Inter-Roma si dovrebbe giocare regolarmente sabato 26 aprile con una speciale deroga

Novità a sorpresa per Inter-Roma, gara attualmente in programma sabato 26 aprile alle ore 18, nell’ambito della 34° giornata del campionato di Serie A. Una partita, come Lazio-Parma (destinata a essere rinviata lunedì 28 aprile), e Como-Genoa che invece si dovrebbe giocare senza problemi domenica 27, interessata dagli spostamenti legati all’esigenza di rispettare il lutto per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato nella Capitale.

Quando sembrava scontato il rinvio a domenica, la svolta che filtra dalla Lega Serie A è legata alla possibilità di giocare Inter-Roma sempre sabato, ma alle 20.45. In questo modo, la Lega verrebbe incontro alle esigenze dei nerazzurri, che torneranno in campo mercoledì 30 aprile a Montjuic nell’andata delle semifinali di Champions League con il Barcellona (in campo domenica sera in Copa del Rey con il Real Madrid).

L’ipotesi costituirebbe una deroga alle indicazioni del CONI, formalizzate dal presidente Malagò, che ha invitato tutto lo sport italiano a fermarsi nella giornata di sabato 26. Lo stesso Viminale aveva dato per scontata la disputa della gara domenica 27. Manca ancora il comunicato ufficiale della Lega, atteso entro la serata, ma la possibilità di giocare sabato alle 20,45 è molto concreta. Lo riporta Tmw