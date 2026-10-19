Caos Juve, Bremer attacca i compagni: "Troppa gente sente i fischi e si nasconde, hanno paura"

Il capitano brasiliano dei bianconeri è stato durissimo contro la squadra

L'immagine simbolo della disfatta biancoceleste contro la Lazio allenata da Gennaro Gattuso è tutta nello scatto bruciante con cui Dele-Bashiru stacca nettamente Bremer — oggi capitano dei bianconeri — prima di calare il tris definitivo per lo storico 3-0 laziale. Un'istantanea che sintetizza al meglio il momento di totale impotenza vissuto dalla formazione torinese, scivolata a ben 8 lunghezze dalla vetta occupata a sorpresa dalla coppia Inter-Lazio dopo sole sette giornate.

Nonostante la stagione sia appena agli inizi, la classifica comincia a farsi preoccupante e la squadra dimostra un'inquietante incapacità di reazione. Nel post-partita di una serata da dimenticare, proprio Gleison Bremer — insieme al portiere Guglielmo Vicario — si è presentato ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione, lasciandosi andare a uno sfogo destinato a far rumore all'interno dello spogliatoio.

"Troppi errori e poca concretezza: il momento è difficile"

Il centrale brasiliano non cerca alibi e ammette il momento di forte appannamento:

"Abbiamo offerto una prestazione decisamente insufficiente. Il morale è basso com'è fisiologico che sia, a maggior ragione quando rappresenti un club con la storia della Juventus. Dobbiamo subito analizzare cosa non ha funzionato e voltare pagina, perché il calendario non concede pause", ha esordito il difensore. "Sul piano del gioco costruiamo ed entriamo in zona gol, ma se non finalizzi le occasioni la punizione è inevitabile: gli avversari ne approfittano alla prima ripartenza e indirizzano la sfida a loro favore".

L'attacco del capitano: "Qualcuno sente i fischi e sparisce"

Incalzato sulle responsabilità del gruppo e sulla carenza di personalità, Bremer solleva l'allenatore da ogni colpa, puntando il dito sul carattere di alcuni elementi della rosa:

"La guida tecnica ci trasmette le indicazioni giuste, ma sul terreno di gioco ci andiamo noi 11, insieme a chi subentra dalla panchina. Non posso trascinare tutti sulle mie spalle, subentra un fattore caratteriale individualistico", ha tuonato il brasiliano. "Il mio contributo arriva fino a un certo limite: c'è chi dimostra personalità di fronte alla contestazione del pubblico e chi invece si intimorisce e si nasconde".

In conclusione, il centrale ha richiamato alla realtà il panorama attuale in casa juventina: