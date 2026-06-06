Caos in Albania-Israele. Piovono oggetti dagli spalti: nel mirino anche Solomon, colpito da una scarpa

Le tensioni politiche si riversano anche nel calcio: nella partita Albania-Israele i giocatori israeliani non sono stati ben accolti

Clima tesissimo mercoledì sera a Tirana, dove si è disputata l'amichevole tra Albania e Israele. La presenza della selezione israeliana non è stata gradita da una parte del pubblico presente sugli spalti, che ha manifestato il proprio dissenso durante la gara. Nel corso dell'incontro sono stati infatti lanciati diversi oggetti sul terreno di gioco. Tra gli episodi più eclatanti, un paio di sneakers scagliate in direzione di Manor Solomon, giocatore della Fiorentina e della nazionale israeliana, costringendo l'arbitro a interrompere momentaneamente il gioco.