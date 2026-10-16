Caos biglietti, la Curva Fiesole minaccia il forfait a S.Siro: "Non fermerete la nostra passione"

Duro comunicato della tifoseria organizzata contro la gestione biglietti a Milano: senza una svolta organizzativa, il settore ospiti con l'Inter resterà vuoto

La tifoseria organizzata della Fiorentina alza la voce e minaccia di disertare una delle trasferte più difficili della stagione. Attraverso una nota diffusa sui propri canali social, i gruppi organizzati della Curva Fiesole hanno espresso profonda indignazione per le criticità riscontrate nel sistema di vendita dei biglietti per la sfida contro l'Inter in programma a San Siro il prossimo 25 ottobre.

Il testo integrale del comunicato

"Apprese le attuali modalità di vendita per la partita del 25/10 Inter - Fiorentina, i gruppi organizzati della curva Fiesole si trovano per l'ennesima volta a dover fare i conti con un sistema che non lì tutela bensì fa di tutto per rendere più difficile e complicato l'acquisto dei ticket per la suddetta partita e in generale per ogni trasferta.

Questo modus operandi di non riservare nessun biglietto alla tifoseria organizzata dopo aver sventolato per anni tessere e fidelizzazioni varie è l'ennesima presa per il culo la solita futile scusa per penalizzare chi ogni domenica si trova al seguito della propria squadra e il suo possibile protrarsi in futuro può essere un grande handicap rischiando di far rimanere svariate persone fuori dallo stadio.

Quelle stesse persone che sono il cuore del tifo e che sono il vero valore di ogni squadra. Siamo stanchi di essere presi in giro dalle istituzioni e dalle società calcistiche succubi di un sistema marcio e corrotto.

Per questo motivo, salvo un cambio di rotta da parte degli organi competenti, per questa trasferta, la Curva Fiesole non sarà presente nel settore ospiti. Ma se pensate di fermare la nostra passione così, siete dei poveri illusi"

Un segnale forte che rischia di pesare in campo

La presa di posizione della Curva Fiesole, non la prima in questo senso ed in linea con altre tifoserie, rappresenta un atto di protesta radicale contro una gestione dei biglietti da trasferta considerata penalizzante e priva di tutela verso il tifo organizzato, specie a fronte degli investimenti e delle fidelizzazioni richieste negli anni tramite tessere e carte del tifoso. La speranza dell'ambiente viola resta legata a un eventuale e repentino intervento organizzativo degli organi competenti prima della scadenza dei termini di vendita.