E se il campionato fosse giocato dalle città? Lo studio dal 1896 al 2017 con le migliori classificate...
E se il campionato fosse giocato dalle città? Cioè, se insieme alle squadre di calcio con 11 giocatori scendessero in campo anche tutti gli abitanti, quali sarebbero le più virtuose?Lo rivela uno stud...
E se il campionato fosse giocato dalle città? Cioè, se insieme alle squadre di calcio con 11 giocatori scendessero in campo anche tutti gli abitanti, quali sarebbero le più virtuose?
Lo rivela uno studio fatto di recente in cui sono stati analizzati i punti accumulati in serie A dal 1896 al 2017 dalle squadre che hanno militato, almeno 20 stagioni, nella massima serie. Dividendo i punti totalizzati per gli abitanti delle singole città, infatti, il risultato rivela quali città si sono distinte maggiormente negli anni per i propri risultati in Italia.
Di seguito riportiamo la classifica:
A. Giobbi e T. Fragassi