E se il campionato fosse giocato dalle città? Lo studio dal 1896 al 2017 con le migliori classificate...

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E se il campionato fosse giocato dalle città? Cioè, se insieme alle squadre di calcio con 11 giocatori scendessero in campo anche tutti gli abitanti, quali sarebbero le più virtuose?Lo rivela uno stud...

A cura di Redazione Labaroviola 19 novembre 2017 10:28

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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