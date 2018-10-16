Camicioli: "Via da Firenze Chiesa va in doppia cifra. Il rapporto col Napoli buono ma.."

Sulle frequenze di Radio Crc ha parlato il noto giornalista di Sky Davide Camicioli. Queste le sue parole sul futuro di Chiesa

Sulle frequenze di Radio Crc ha parlato il noto giornalista di Sky Davide Camicioli. Queste le sue parole sul futuro di Chiesa: "Per il giocatore le cifre sono altissime visto che parliamo di un attaccante maturato tanto negli ultimi anni. I rapporti tra le società non sono cattivi ma il prezzo resta fuori dai parametri del Napoli. Nella Fiorentina è già un leader, sarebbe un grande investimento. In una squadra diversa dalla viola potrebbe andare anche in doppia cifra".