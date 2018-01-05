Calciomercato.com: blitz della Fiorentina nella notte per Filip Bradarić del Rijeka. L'offerta...
Secondo Calciomercato.com, la Fiorentina avrebbe avviato i primi contatti con il centrocampista Filip Bradarić del Rijeka. Il classe ’92 è piaceva a Corvino fin dai tempi dell’Hajduk Spalato e durant...
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 12:09
Secondo Calciomercato.com, la Fiorentina avrebbe avviato i primi contatti con il centrocampista Filip Bradarić del Rijeka. Il classe ’92 è piaceva a Corvino fin dai tempi dell’Hajduk Spalato e durante la scorsa sessione di calciomercato era stato accostato anche al Bologna. Secondo il portale croato Dnevno, la richiesta del Rijeka è di cinque milioni più il 20% sulla futura rivendita, mentre l’offerta del club gigliato è ferma a cinque.