Calciomercato.com: blitz della Fiorentina nella notte per Filip Bradarić del Rijeka. L'offerta...

Secondo Calciomercato.com, la Fiorentina avrebbe avviato i primi contatti con il centrocampista Filip Bradarić del Rijeka. Il classe ’92 è piaceva a Corvino fin dai tempi dell’Hajduk Spalato e durant...

A cura di Redazione Labaroviola 05 gennaio 2018 12:09

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