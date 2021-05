Calcio toscano in crisi totale, quattro squadre retrocedono dalla Lega Pro alla D

L’ultima giornata di regular season del campionato di Serie C ha emesso quattro verdetti senza appello per le squadre toscane: Arezzo, Livorno, Lucchese e Pistoiese retrocesse nei dilettanti in Serie D.

Epilogo abbastanza scontato per come stava andando la stagione, ma che comunque fa rumore, perchè il calcio toscano adesso sembra in crisi totale.

Restano nei professionisti soltanto sei squadre: Fiorentina, Empoli, Pisa, Pontedera, Grosseto e Carrarese. Sperano di arrivarci Aglianese e Aquila Montevarchi, in lotta per la promozione dalla Serie D, anche se dovranno fare i conti fino alla fine con Fiorenzuola e Trastevere. Nei dilettanti restano anche piazze importante come Prato e Siena.

