Calamai: "Paratici sta pensando ad una Fiorentina senza Kean, il Napoli potrebbe farci un pensiero"
Nel suo editoriale Luca Calamai si concentra su Moise Kean che, per il giornalista, sembra avere la valigia pronta
Il noto giornalista, Luca Calamai, si è espresso nel suo editoriale su Tuttomercatoweb in merito a Moise Kean in vista del prossimo mercato estivo. Ecco le sue parole:
"Kean non ci sarà neppure a Lecce. Suo fratello ha dichiarato che l’infiammazione alla tibia che tormenta da tempo il centravanti viola è un fastidio serio. Ci vorrebbero due-tre mesi di riposo per guarire in maniera definitiva. Con la salvezza in pugno Paratici sta pensando a una Fiorentina senza Kean".
Aggiunge: "Esiste una clausola rescissoria da 62 milioni ma difficilmente arriverà un’offerta a questi numeri. Paratici è pronto ad accontentarsi di 40-45 milioni? Il Napoli potrebbe farci un pensierino".