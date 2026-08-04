Calamai: "Ottimo che resti Kean, ma la Fiorentina deve fare cassa. Potrebbe partire Fagioli adesso"

Calamai analizza il mercato viola ai microfoni di RadioFirenze Viola

Su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha analizzato i principali temi di casa Fiorentina, soffermandosi sul futuro di Moise Kean e Nicolò Fagioli.

“La notizia sulla storia di Kean è importantissima e traccia un'indicazione forte. Io però sarei cauto nel dare la conferma di Kean al 100%. È una situazione che ricorda quando si dice che un giocatore resta al 99%, ma c'è sempre quell'1% che può cambiare tutto”.

Calamai ha poi spiegato come l'eventuale permanenza del numero 9 potrebbe avere ripercussioni sul resto del mercato viola: “Se resta Kean, credo che a quel punto sul mercato finirà Fagioli, perché la Fiorentina deve comunque fare cassa con qualche giocatore”.

Infine uno sguardo al centrocampo, destinato a diventare ancora più competitivo: “Arriverà poi Thorstvedt e il centrocampo sarà strapieno. Inoltre, almeno da quanto visto nelle prime amichevoli, Fagioli non mi sembra un intoccabile. La storia dei big viola è ancora tutta da scrivere”.