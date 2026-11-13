Calamai: "Mi chiedo se verranno dati altri soldi a Paratici per correggere gli errori fatti in estate"

Il giornalista ha analizzato il bilancio viola e i dubbi sulle risorse a disposizione di Paratici per gennaio

Luca Calamai su Radio FirenzeViola, ha commentato il bilancio pubblicato dal club, soffermandosi soprattutto sulle risorse economiche che potrebbero essere messe a disposizione di Fabio Paratici per correggere le criticità emerse durante la sessione estiva.

"I numeri del bilancio della Fiorentina sono davanti agli occhi di tutti e sono un po' inquietanti, anche perché la gestione Commisso aveva un bilancio che provocava invidia a tutto il calcio italiano. Non a caso, spesso il presidente attaccava gli altri club e le loro posizioni debitorie.

La mia considerazione è che, valutando i dati del mercato estivo, mi chiedo se ci sarà ancora la forza per dare a Paratici altri soldi per correggere nel mercato invernale gli errori fatti in estate. Nella speranza che la famiglia Commisso faccia un altro sacrificio, mi resta questo dubbio. Se vogliamo provare a salvare questa stagione, serve un altro sacrificio".