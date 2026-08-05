Calamai: "Mercato perfetto, ma il gol più bello lo ha segnato Commisso con Antognoni”

Il giornalista esalta il mercato viola e l'apertura ad Antognoni

Su Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato della vicenda legata al rapporto tra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina.

Il giornalista ha sottolineato l'importanza del gesto del presidente viola Commisso, in un'estate caratterizzata da grandi movimenti sul mercato: “Partecipo anche io alla lettura di questa vicenda. In un’estate straordinaria con acquisti di livello top, non a caso stiamo aspettando Mastantuono, secondo me il gol più bello lo ha messo a segno il presidente Commisso”. Calamai ha poi evidenziato il valore simbolico dell'apertura nei confronti della bandiera viola: “La straordinaria apertura ad Antognoni testimonia la consapevolezza della storia viola da parte di questa società”. Infine l'auspicio per una ricomposizione definitiva: “Mi auguro che Giancarlo vada a stringere la mano tesa dal presidente”.